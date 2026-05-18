Crollo Juve la Champions si allontana e può cambiare tutto per i piani sul mercato! Da Alisson a Bernardo Silva il punto

La Juventus ha subito una sconfitta nell'ultima giornata di campionato, compromettendo le chance di qualificarsi alla prossima Champions League. Questa battuta d'arresto potrebbe influenzare le mosse di mercato del club, considerando anche eventuali opportunità di acquisto di giocatori come Alisson e Bernardo Silva, che sono stati oggetto di discussioni tra gli addetti ai lavori. La situazione attuale apre a possibili cambiamenti nelle strategie di mercato e nelle scelte della dirigenza per la prossima stagione.

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