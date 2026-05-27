Il futuro di Rafael Leao al Milan dipende dalla decisione della proprietà in vista della prossima sessione di calciomercato estiva. Il presidente ha aperto alla possibilità di una cessione, ma il nuovo allenatore potrebbe influenzare questa scelta. La situazione rimane aperta, con le trattative in corso e nessuna decisione ufficiale ancora annunciata. La dirigenza sta valutando le opzioni disponibili in relazione alle strategie di mercato e alla guida tecnica della squadra.

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© Milanzone.it - Il Milan e l’enigma Rafael Leao: Cardinale apre alla cessione estiva ma il nuovo allenatore può cambiare tutto

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Il messaggio social di Rafael #Leao dopo la deludente stagione del #Milan #Sportitalia x.com

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