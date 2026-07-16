Trump valuta un’espansione delle operazioni in Iran Le nuove indiscrezioni

I raid statunitensi degli ultimi giorni in Iran hanno sollevato ipotesi di un possibile aumento delle operazioni militari. Le fonti riferiscono che l’intensificarsi delle azioni potrebbe portare a una escalation del conflitto nella regione. Non ci sono ancora conferme ufficiali su piani specifici per un’espansione delle operazioni. Le autorità coinvolte non hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito.

I raid Usa degli ultimi giorni potrebbero aprire la strada ad un’ulteriore escalation del conflitto in Iran. Stando infatti alle indiscrezioni di diversi media, Donald Trump starebbe infatti valutando un’espansione delle azioni belliche contro Teheran e, riporta la Reuters, le nuove ondate di attacchi registrate sin qui contro la Repubblica Islamica avrebbero lo scopo non solo di forzare l’apertura dello Stretto di Hormuz ma anche di intaccare le capacità militari del regime islamico in vista di “operazioni più complesse”. Capacità in termini di droni e missili che i pasdaran sono riusciti a preservare nonostante i pesanti blitz avviati, di fatto, già a partire dal giugno dello scorso anno, se non prima, nell’ambito dell’Operazione “Martello di Mezzanotte” lanciata da Washington e Tel Aviv. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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