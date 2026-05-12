Secondo fonti vicine alla Casa Bianca, il presidente degli Stati Uniti starebbe considerando nuove operazioni militari in risposta alle recenti tensioni con l’Iran. Le discussioni interne si sono intensificate, mentre l’amministrazione americana continua a monitorare la situazione nel Golfo e le attività dell’esercito iraniano. Nei discorsi pubblici, il presidente ha utilizzato toni molto forti nei confronti di altre forze militari, puntando a sottolineare la propria posizione di forza.

Durante una cena per la polizia alla Casa Bianca, il presidente americano Donald Trump ha elogiato l'esercito per le operazioni contro l'Iran. "Le nostre forze armate sono fantastiche, stiamo facendo il culo a tutti", ha detto Trump. Nel frattempo cresce anche il malcontento nei confronti del ruolo del Pakistan come mediatore. Diversi collaboratori di Trump ritengono infatti che Islamabad non stia trasmettendo con sufficiente fermezza il livello di frustrazione del presidente americano nei confronti dell’Iran. Alcuni funzionari sospettano inoltre che il Pakistan presenti a Washington una lettura più ottimistica delle posizioni iraniane rispetto alla situazione reale.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Iran, Trump valuta nuove operazioni militari. E sull'esercito Usa: "Stiamo facendo il c... a tutti"

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Iran, Trump annuncia: stiamo preparando un incontro - 1mattina News 13/01/2026

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