Le tensioni tra gli Stati Uniti e l’Iran continuano a crescere, con recenti segnali di possibili azioni militari da parte degli Stati Uniti. Il governo americano sta valutando la possibilità di riprendere operazioni sul territorio iraniano, mentre le dichiarazioni ufficiali non escludono interventi più decisi. La situazione rimane particolarmente delicata e le decisioni in corso potrebbero influenzare la stabilità della regione nei prossimi giorni. Gli analisti osservano attentamente gli sviluppi, che sembrano avvicinarsi a un punto di svolta.

La frase "La calma prima della tempesta" sembra descrivere perfettamente l’attuale clima geopolitico. Teheran: "Pedaggi per Hormuz" Dopo l’incontro inCinaconXi Jinping,Donald Trumptorna a concentrarsi sull’Iran, e, secondo ilNew York Times, gli Stati Uniti potrebbero essere pronti a unnuovo attacco contro Teherangià nella prossima settimana. I tentativi didialogo tra Washington e la Repubblica Islamicacontinuano a naufragare, spingendo Trump verso unapossibile escalation. Rientrato da Pechino, il presidente americano ha ripreso i suoi toni caratteristici, dichiarando alla rete franceseBFMTVche “l’Iran attraverserà un periodo molto difficile” se non si arriverà rapidamente a unaccordo di pace. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Iran, Trump valuta ripresa delle operazioni militari

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