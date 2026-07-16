Viareggio, 16 luglio 2026 – Era specializzato in truffe del “finto carabiniere” ai danni di alcuni anziani. In particolare, all'interno del gruppo criminale, ricopriva il ruolo di ' centralinista '. In pratica era quello che contattava telefonicamente le vittime e le raggirava per indurle a consegnare denaro e beni preziosi. Ma è stato individuato e arrestato a Viareggio. Il tentativo di fuga fallito. Si tratta di un latitante napoletano di 27 anni, per cui domenica sono scattate le manette. Durante i servizi di controllo quotidiani sul territorio, gli agenti delle volanti del commissariato viareggino hanno individuato l'uomo lungo viale Regina Margherita. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Truffa del finto carabiniere, due latitanti si godono le vacanze in Versilia: arrestati

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ARAGONA, TRUFFA DEL FINTO CARABINIERE UN ARRESTO

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