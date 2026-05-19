Due uomini sono stati fermati dalla Polizia a Bologna con l’accusa di aver messo in atto una truffa ai danni di una coppia di anziani a Ferrara. I malviventi si sono spacciati per carabinieri e hanno sottratto gioielli e denaro per un totale di 60 mila euro. La refurtiva è stata restituita alle vittime. L’indagine ha portato all’arresto dei due sospettati, che ora si trovano in custodia.

Due uomini originari del napoletano sono stati arrestati per truffa ai danni di una coppia di anziani, con un bottino di 60 mila euro tra denaro e gioielli. L’operazione è stata condotta dalla Polizia di Stato di Bologna nell’ambito delle attività di controllo stradale. Gli arrestati sono stati fermati presso il casello autostradale di Casalecchio di Reno e trovati in possesso dei beni sottratti, poi restituiti alle vittime. Operazione della Polizia Stradale: la fonte della notizia Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto dei due uomini è avvenuto grazie all’attività di pattugliamento e vigilanza stradale svolta quotidianamente dalla Polizia Stradale di Bologna. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Maxi truffa del "finto carabiniere" a Ferrara, così hanno rubato 60mila euro a una coppia: arrestati a Bologna

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ARAGONA, TRUFFA DEL FINTO CARABINIERE UN ARRESTO

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