Milano, 16 luglio 2026 – Quindici giorni di sospensione per tre bar tra Milano e provincia. L’ha deciso il questore di Milano, Bruno Megale. I locali coinvolti sono "Est Bar", in via Tortona 12, "Pub amaro Bar 101" in viale Monza 101, entrambi a Milano, e "Bar Ritrovo La Stella", in via Martiri della Libertà 23 angolo corso Europa a Rho. Sospesa per dieci giorni, invece, la licenza del "Bar Il Principe", in via degli Umiliati 35 a Milano. Il provvedimento per l’Est Bar. Ieri gli agenti del commissariato Porta Genova hanno notificato la sospensione della licenza al titolare del "Est Bar" dove, da attività svolta dal personale del commissariato, è stata più volte riscontrata la presenza, all'ingresso e all'esterno del locale, di numerosi avventori anche sulla pubblica via. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Troppi sulla strada e pregiudicati tra gli avventori: a Milano e provincia licenza sospesa per quattro bar

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