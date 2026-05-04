Adrano sospesa per 7 giorni l’attività di un chiosco-bar | troppi pregiudicati tra i clienti

La Polizia di Stato ha deciso di sospendere per sette giorni l’attività di un chiosco-bar nel centro di Adrano. L’operazione è stata condotta a seguito di controlli che hanno evidenziato la presenza di numerosi clienti con precedenti penali. La decisione è stata presa dopo un intervento delle forze dell’ordine, che hanno verificato le condizioni del locale e la composizione della clientela.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Intervento della Polizia di Stato nel centro cittadino. La Polizia di Stato ha disposto la sospensione temporanea per 7 giorni dell’attività di un chiosco-bar situato nel centro di Adrano. Il provvedimento è stato adottato perché il locale era considerato un abituale punto di ritrovo di soggetti con precedenti penali. La decisione è stata firmata dal Questore di Catania, in applicazione dell’ articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS). I controlli e gli accertamenti della Polizia. Il provvedimento è stato notificato al gestore dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Adrano, impegnati in una serie di controlli su esercizi pubblici come bar, pub, chioschi e centri scommesse, finalizzati alla tutela dell’ordine pubblico.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Adrano, sospesa per 7 giorni l’attività di un chiosco-bar: troppi pregiudicati tra i clienti Notizie correlate Librino, sospesa per 7 giorni l’attività di un centro scommesse: troppi pregiudicati tra i clientiABBONATI A DAYITALIANEWS Provvedimento del Questore di Catania È stato disposto un nuovo provvedimento di sospensione temporanea nei confronti di un... Due sale scommesse chiuse a Catania, sospesa l’attività: troppi pregiudicati tra i clientiABBONATI A DAYITALIANEWS Provvedimenti della Polizia di Stato contro il rischio di illegalità La Polizia di Stato ha disposto la sospensione... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Adrano, sospesa per 10 giorni attività di un bar, dove si era registrata una lite; Violenta rissa tra clienti in un bar: locale chiuso per dieci giorni dal questore; Violenta lite tra due persone in un locale di Adrano vicino Catania, scatta il provvedimento della Questura; Troppi pregiudicati in un internet point di via Plebiscito: disposta la chiusura per sette giorni. Questura di Catania: sospesa per dieci giorni la licenza di un bar ad AdranoViolenta lite all’interno di un bar ad Adrano, interviene la Polizia di Stato: scatta la sospensione dell’attività per dieci giorni. Il provvedimento, emesso dal Questore di Catania ai sensi dell’arti ... cataniaoggi.it Adrano, chiosco chiuso 7 giorni: era ritrovo di pregiudicati https://www.freepressonline.it/2026/05/04/adrano-chiosco-chiuso-7-giorni/ #Adrano #Polizia #Sicurezza #Legalità #Catania - facebook.com facebook