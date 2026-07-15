Il bar ‘J&M’ di Milano ha visto sospesa la sua licenza per 10 giorni dopo che è stato riscontrato che al suo interno si riunivano abitualmente persone con precedenti penali. Tra i clienti ci sono stati segnalati reati legati a droga, furto, violenza, armi e infrazioni al Codice della Strada. La decisione è stata presa dalle autorità locali dopo le verifiche effettuate.

Milano, 15 luglio 2026 – Al suo interno si ritrovavano regolarmente avventori con precedenti penali e di polizia, anche in materia di stupefacenti, reati contro il patrimonio e la persona, detenzione illegale di armi e violazione al Codice della Strada. E così il Questore di Milano Bruno Megale ha decretato la sospensione per 10 giorni della licenza per il Bar "J&M", in piazza Teresio Olivelli 1 a Milano. Ieri gli agenti del commissariato Lorenteggio hanno notificato la sospensione alla titolare del locale in quanto, da controlli svolti tra febbraio 2026 a giugno scorso da personale della Polizia di Stato sono stati appunto sorpresi diversi pregiudicati all’interno dell’esercizio pubblico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Il Bar ‘J&M’ di Milano “è frequentato da pregiudicati”: licenza sospesa per 10 giorni

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