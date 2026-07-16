Il Comune ha revocato immediatamente l’autorizzazione a Bird Rides Italy per il servizio di monopattini in sharing. La decisione arriva dopo che sono stati trovati troppi veicoli senza targa in circolazione. La revoca interessa tutte le operazioni del servizio nella città, che dovranno cessare immediatamente. La decisione segue controlli che hanno riscontrato irregolarità nella gestione del parco monopattini.

Milano, 16 luglio 2026 – Il Comune ha deciso di revocare con effetto immediato l’autorizzazione concessa a Bird Rides Italy per il servizio di monopattini in sharing. La revoca è scattata perché diversi monopattini della flotta di Bird non avevano la targa, invece obbligatoria dal 17 maggio 2026 per effetto dell’entrata in vigore della nuova Legge approvata dal Governo. Le motivazioni. “Alla base della decisione – si legge, infatti, nella nota diramata ieri dal Comune – vi è il mancato adeguamento della flotta Bird all’obbligo di dotare tutti i monopattini elettrici circolanti su strada di targa come previsto dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 1102026. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Troppi monopattini senza targa, il Comune revoca l’autorizzazione a Bird

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Monopattini, il Comune di Milano revoca l'autorizzazione a Bird perché i mezzi in sharing non hanno la targaIl Comune di Milano ha revocato l'autorizzazione a Bird Rides Italy per i monopattini in sharing.

Milano revoca l’autorizzazione a Bird: via i monopattini sharing senza targa, in città restano quelli di Dott e LimeMilano ha revocato l’autorizzazione a Bird per monopattini sharing privi di targa, eliminando il servizio dell’operatore.

Temi più discussi: Troppi monopattini senza targa, il Comune revoca l’autorizzazione a Bird; Monopattini elettrici a Cagliari, le opposizioni: Troppi mezzi senza casco e targa, serve un giro di vite; Monopattini senza assicurazione, multe fino a 3.464 euro: ecco cosa cambia dal 17 luglio; Milano ferma i monopattini Bird: troppi mezzi senza targa, revocata l’autorizzazione.

Troppi monopattini senza targa, il Comune revoca l’autorizzazione a BirdSu 36 veicoli ispezionati a maggio e giugno, 21 erano sprovvisti di contrassegno. Accertamenti anche da parte della polizia locale sia in sharing sia su privati: 951 multe comminate su 1.452 controlli ... ilgiorno.it

Milano ferma i monopattini Bird: troppi mezzi senza targa, revocata l’autorizzazioneIl Comune di Milano revoca l’autorizzazione concessa a Bird Rides Italy per il servizio di monopattini in sharing, con effetto immediato, per mancato adeguamento dei mezzi alle prescrizioni amministra ... affaritaliani.it