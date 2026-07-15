Il Comune di Milano ha revocato l'autorizzazione a Bird Rides Italy per i monopattini in sharing. La decisione è stata presa perché i mezzi non avevano la targa richiesta dal decreto ministeriale. La revoca riguarda i veicoli che non si sono conformati alle nuove normative, portando alla sospensione temporanea del servizio di sharing con i monopattini dell'operatore.

Si restringe il parco di monopattini in sharing. Il Comune ha revocato l'autorizzazione concessa all'operatore Bird Rides Italy per il mancato adeguamento dei mezzi al decreto ministeriale. Il provvedimento prevede l'obbligo di targa dei veicoli, scattato il 17 maggio. I monopattini di Bird erano entrati in servizio a Milano nell'agosto del 2024. Il servizio in sharing continuerà ad essere offerto a Milano dalle società Dott e Lime con un totale di 4.000 mezzi disponibili in città. Dal 17 maggio al 6 luglio la polizia locale ha controllato 1.452 mezzi. Dagli accertamenti è emerso che 508 utenti della strada viaggiavano senza casco (obbligatorio dalla fine del 2024) e 421 veicoli erano senza targa. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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© Milano.corriere.it - Monopattini, il Comune di Milano revoca l'autorizzazione a Bird perché i mezzi in sharing non hanno la targa

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