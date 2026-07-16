Troppi monopattini in sharing senza targa | il Comune di Milano revoca l'autorizzazione a Bird Rides

I monopattini elettrici di Bird Rides Italy non potranno più circolare a Milano. Lo ha deciso Palazzo Marino, che ha revocato l'autorizzazione alla società statunitense. Dai controlli, infatti, è emerso che sui suoi mezzi non ha applicato la targa, diventata obbligatoria a maggio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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