Tridente da applausi agli Italiani di danza | tre podi e il salto nella classe internazionale

Da ilrestodelcarlino.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante i Campionati Italiani Fidesm 2026, svoltisi dal 4 al 12 luglio alla Fiera di Rimini, l'Associazione Tridente ha conquistato tre medaglie e si è classificata settima, sfiorando la finale. La squadra ha ottenuto risultati che hanno portato a un salto di livello nella scena internazionale della danza sportiva. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi atleti provenienti da tutta Italia.

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Pesaro, 16 luglio 2026  – Tre podi, una promozione nella classe internazionale e un settimo posto sfiorando la finale. È il bilancio più che positivo con cui l' Associazione Tridente torna dai Campionati Italiani Fidesm 2026, la più importante manifestazione nazionale della danza sportiva, andata in scena dal 4 al 12 luglio alla Fiera di Rimini. L'Associazione Tridente, giovane realtà pesarese fondata dalla famiglia Maiella di Fano e attiva nel mondo della Danza Sportiva dal 2023, ha partecipato al Campionato con cinque coppie, distinguendosi per impegno, determinazione e risultati di assoluto rilievo. I nomi di protagonisti e i risultati ottenuti . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

tridente da applausi agli italiani di danza tre podi e il salto nella classe internazionale
© Ilrestodelcarlino.it - “Tridente” da applausi agli Italiani di danza: tre podi e il salto nella classe internazionale
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