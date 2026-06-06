Circolo Schermistico Forlivese impresa agli Italiani | bronzo storico agli Assoluti e tre podi giovanili

Il Circolo Schermistico Forlivese ha conquistato un bronzo storico agli Assoluti agli Italiani di scherma, disputati a Roma dall’1 al 4 giugno 2026. La squadra si è inoltre distinta con tre podi individuali nelle categorie giovanili, consolidando la propria presenza nel panorama nazionale. La trasferta romanese rappresenta una tappa significativa per il circolo, che continua a rafforzare il suo ruolo nel settore della scherma italiana.

Una trasferta che entra di diritto nella storia del Csf. Ai Campionati Italiani Cadetti, Giovani, Assoluti e Serie A1 a squadre, andati in scena a Roma dall’1 al 4 giugno 2026, il circolo forlivese si conferma protagonista assoluto della scherma nazionale con tre podi individuali giovanili, un. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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