Lotta l’Unione Sportiva Imolese e le Fiamme Oro sono da applausi Scaramuzzi è oro agli Italiani L’Usil può festeggiare tanti podi

Un’atleta della Usil, l’Unione Sportiva Imolese Lotta, ha conquistato il titolo di campionessa italiana nella categoria Ragazze. La competizione si è svolta di recente, con la giovane atleta che ha ottenuto un oro che porta la squadra a festeggiare. La stessa società può contare anche su altri podi, mentre l’Unione Sportiva Imolese e le Fiamme Oro si sono fatte notare in altre discipline, ricevendo numerosi applausi.

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Grande soddisfazione in casa dell’ Usil (Unione Sportiva Imolese Lotta) perché una sua atleta, Cecilia Scaramuzzi, è la nuova campionessa italiana di lotta nella categoria Ragazze. La giovanissima lottatrice di casa nostra ha vinto infatti il titolo nei 32 chilogrammi nell’ambito del campionato italiano di lotta Ragazzi e under 13 che si è disputato a Martina Franca, in provincia di Taranto. Sempre per l’Usil, Ilaria Stupiggia sale sul secondo gradino del podio negli under 13, nella categoria 57 chilogrammi. Leonardo Scaramuzzi ha chiuso al quinto posto fra gli under 13, nella categoria 38 chili. Per il gruppo Sportivo Fiamme Oro, Mohammed El Harti è argento tra i Ragazzi, nei 61 chili mentre Andrea Torretta è di bronzo negli under 13, nella categoria 52 chilogrammi.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Lotta, l’Unione Sportiva Imolese e le Fiamme Oro sono da applausi. Scaramuzzi è oro agli Italiani. L’Usil può festeggiare tanti podi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Ginnastica Petrarca da applausi: oro, argento e bronzo agli interregionali di Artistica MaschileAREZZO – La Ginnastica Petrarca continua a brillare nella Ginnastica Artistica Maschile e conquista risultati di prestigio agli interregionali... Skeet, Campionato Invernale 2026: Levato oro in Eccellenza, Fiamme Oro dominano anche a squadreSulle pedane del Tav Falco in provincia di Caserta assegnati tutti i titoli della stagione fredda.