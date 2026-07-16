A Bolzano, il tribunale è crollato improvvisamente, suscitando sorpresa tra i presenti. Un vigile del fuoco ha detto di aver pensato a un attentato, impressionato dall’accaduto. Il custode dell’edificio ha raccontato di aver sentito un forte tonfo e di aver visto solo polvere, riuscendo a uscire in tempo. Le immagini mostrano il crollo di parte della struttura, con detriti sparsi ovunque.

Il custode del palazzo di giustizia scampato al disastro: "Ho sentito un tonfo e visto solo polvere". Esprimi la tua opinione e partecipa al voto. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Tribunale crollato a Bolzano, vigile del fuoco impressionato: "Pensavo fosse un attentato", le immagini

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Crollo Tribunale Bolzano 06:27 arrivo dei Vigili del Fuoco

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E' crollato il Tribunale di Bolzano reddit

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