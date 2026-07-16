Il tetto del tribunale di Bolzano è crollato, causando la distruzione dell'aula principale della corte d'Assise e di due aule al terzo piano dedicate alle udienze civili. La caduta ha danneggiato gravemente gli spazi destinati ai processi. Una persona presente ha riferito di aver temuto si trattasse di un attentato. Nessuna informazione è stata ancora fornita sulle cause del crollo o sui danni alle strutture circostanti.

Roma, 16 luglio 2026 – Distrutta l'aula principale, quella della corte d'Assise, ma anche le due aule al terzo piano dove si tengono le udienze civili. Nelle prime ore del mattino è crollata una parte dell’area interna del palazzo di giustizia di Bolzano, trascinando con sé ingenti quantità di muratura e altri elementi strutturali. Le macerie, come si legge sulla pagina Facebook dei vigili del fuoco, si sono riversate nell'area dell'ingresso principale e sulla scalinata del palazzo. I vigili del fuoco hanno immediatamente messo in sicurezza l'area interessata e stanno effettuando verifiche e controlli tecnici. A quanto risulta, attualmente erano in corso lavori di ristrutturazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Bolzano, crolla il tetto del tribunale: intere aule distrutte. “Temevo fosse un attentato”

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