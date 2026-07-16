Il tetto del tribunale di Bolzano è crollato nelle prime ore del mattino, mentre l'edificio era vuoto. Non risultano persone ferite. I vigili del fuoco hanno riferito di aver pensato a un possibile attentato. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le autorità stanno valutando le cause del cedimento. La struttura è stata temporaneamente evacuata e messa sotto sequestro. Indagini sono in corso per accertare le ragioni del crollo.

E' crollato il tetto del Tribunale di Bolzano. Il cedimento si è verificato nelle prime ore del mattino quando il palazzo era vuoto. Non si segnalano feriti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, le forze dell'ordine e soccorritori sanitari. Sembra che fossero in corso lavori di ristrutturazione. Cosa è successo Il palazzo risale al ventennio. Il cedimento ha coinvolto almeno un quarto dell'edificio, dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Al momento non ci sarebbero persone coinvolte. Sono in corso sopralluoghi da parte dei vigili del fuoco «Tutta la parte centrale del Tribunale è completamente... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Segui gli aggiornamenti su Bolzano.

© Ilmessaggero.it - Bolzano, crolla il tetto del tribunale: le immagini choc. I vigili: «Abbiamo pensato a un attentato»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Bolzano, crolla il tetto del tribunale: le immagini choc, ferita un'addetta alle pulizie

Notizie e thread social correlati

Crolla il tetto del tribunale: edificio sventrato. Ferita un'addetta alle pulizie. «Abbiamo pensato a un attentato»Il tetto del tribunale è crollato giovedì mattina a Bolzano, causando danni all’edificio che risale agli anni Venti.

Bolzano, crolla il tetto del tribunale: intere aule distrutte. “Temevo fosse un attentato”Il tetto del tribunale di Bolzano è crollato, causando la distruzione dell'aula principale della corte d'Assise e di due aule al terzo piano dedicate...

Temi più discussi: Bolzano, nella notte è crollato il tetto del tribunale: tutta la parte centrale franata sull'ingresso; Crolla il tetto del tribunale di Bolzano; Crolla il tetto del tribunale di Bolzano: il boato all'alba, giallo sulle cause; Tribunale di Bolzano, crolla un quarto dell'edificio.

#Bolzano, crolla parte del palazzo tribunale. Il cedimento ha interessato almeno un quarto dell'intera struttura, coinvolgendo il tetto e una parte della copertura, oltre all'area interna dell'edificio. Verifiche sulla presenza di persone all’interno buff.ly/EgXitgt x.com

E' crollato il Tribunale di Bolzano reddit

Bolzano, crolla il tetto del tribunale: le immagini choc. I vigili: Abbiamo pensato a un attentatoE' crollato il tetto del Tribunale di Bolzano. Il cedimento si è verificato nelle prime ore del mattino quando il palazzo era vuoto. Non ... msn.com

Crolla il tetto del tribunale: edificio sventrato. Ferita un'addetta alle pulizie. Abbiamo pensato a un attentatoBOLZANO - Gravissimo incidente alle prime ore del mattino di giovedì 16 luglio: è crollato il tetto del Tribunale, palazzo che ... msn.com