Bolzano crolla il tetto del tribunale | le immagini choc I vigili | Abbiamo pensato a un attentato

Da ilmessaggero.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il tetto del tribunale di Bolzano è crollato nelle prime ore del mattino, mentre l'edificio era vuoto. Non risultano persone ferite. I vigili del fuoco hanno riferito di aver pensato a un possibile attentato. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le autorità stanno valutando le cause del cedimento. La struttura è stata temporaneamente evacuata e messa sotto sequestro. Indagini sono in corso per accertare le ragioni del crollo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

E' crollato il tetto del Tribunale di Bolzano. Il cedimento si è verificato nelle prime ore del mattino quando il palazzo era vuoto. Non si segnalano feriti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, le forze dell'ordine e soccorritori sanitari. Sembra che fossero in corso lavori di ristrutturazione. Cosa è successo Il palazzo risale al ventennio. Il cedimento ha coinvolto almeno un quarto dell'edificio, dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Al momento non ci sarebbero persone coinvolte. Sono in corso sopralluoghi da parte dei vigili del fuoco «Tutta la parte centrale del Tribunale è completamente... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Segui gli aggiornamenti su Bolzano.

bolzano crolla il tetto del tribunale le immagini choc i vigili abbiamo pensato a un attentato
© Ilmessaggero.it - Bolzano, crolla il tetto del tribunale: le immagini choc. I vigili: «Abbiamo pensato a un attentato»
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Bolzano, crolla il tetto del tribunale: le immagini choc, ferita un'addetta alle pulizie

Video Bolzano, crolla il tetto del tribunale: le immagini choc, ferita un'addetta alle pulizie

Notizie e thread social correlati

Crolla il tetto del tribunale: edificio sventrato. Ferita un'addetta alle pulizie. «Abbiamo pensato a un attentato»Il tetto del tribunale è crollato giovedì mattina a Bolzano, causando danni all’edificio che risale agli anni Venti.

Bolzano, crolla il tetto del tribunale: intere aule distrutte. “Temevo fosse un attentato”Il tetto del tribunale di Bolzano è crollato, causando la distruzione dell'aula principale della corte d'Assise e di due aule al terzo piano dedicate...

Temi più discussi: Bolzano, nella notte è crollato il tetto del tribunale: tutta la parte centrale franata sull'ingresso; Crolla il tetto del tribunale di Bolzano; Crolla il tetto del tribunale di Bolzano: il boato all'alba, giallo sulle cause; Tribunale di Bolzano, crolla un quarto dell'edificio.

bolzano crolla il tettoBolzano, crolla il tetto del tribunale: le immagini choc. I vigili: Abbiamo pensato a un attentatoE' crollato il tetto del Tribunale di Bolzano. Il cedimento si è verificato nelle prime ore del mattino quando il palazzo era vuoto. Non ... msn.com

bolzano crolla il tettoCrolla il tetto del tribunale: edificio sventrato. Ferita un'addetta alle pulizie. Abbiamo pensato a un attentatoBOLZANO - Gravissimo incidente alle prime ore del mattino di giovedì 16 luglio: è crollato il tetto del Tribunale, palazzo che ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web