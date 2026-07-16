Il tribunale di Bolzano è crollato questa mattina, provocando il crollo di una parte dell’edificio. Tra i presenti al momento del crollo c’era il custode, che ha raccontato di aver sentito un tonfo e di aver visto molta polvere. Il custode è riuscito a uscire illeso dall’edificio e ha detto che andrà a pregare da Padre Pio.

Federico Roso, il custode del Tribunale crollato a Bolzano, è salvo per “miracolo”. L’uomo, presente nell’edificio al momento del cedimento e tra i primi ad accorgersi del crollo, ha raccontato: “Ho sentito un tonfo e visto tanta polvere”. Poi ha aggiunto: “Andrò a San Giovanni Rotondo da Padre Pio”. La testimonianza di Federico Roso custode del Tribunale crollato a Bolzano Le parole di Arno Kompatscher, presidente della Provincia di Bolzano L'allarme dell'Associazione Nazionale Magistrati La testimonianza di Federico Roso custode del Tribunale crollato a Bolzano Federico Roso, portinaio del Tribunale di Bolzano, tra i primi ad... 🔗 Leggi su Virgilio.it

Segui gli aggiornamenti su Bolzano.

© Virgilio.it - Tribunale crollato a Bolzano, il custode Federico Roso salvo per miracolo: "Andrò da Padre Pio"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: **Bolzano: crollato il tetto del tribunale**

Crollato il tribunale di Bolzano dopo un boato, ferita addetta alle pulizie: era in corso una ristrutturazioneAll’alba di giovedì 16 luglio, un settore del Palazzo di Giustizia di Bolzano è crollato improvvisamente, provocando un boato.

Temi più discussi: Crolla una parte del palazzo del tribunale di Bolzano; Crolla parte del palazzo del tribunale di Bolzano, una donna ferita lieve: Sembrava un terremoto; Bolzano, parte del tribunale crollata nella notte: una persona ferita.

DIRETTA -Bolzano, strage sfiorata: crolla una parte del palazzo del tribunaleGrande shock a Bolzano a seguito del crollo della parte centrale del Tribunale. Lo stabile è inagibile e l'attività è stata sospesa. Il crollo di questa mattina all'alba, è partito dal quarto piano. A ... msn.com

Bolzano, crolla parte del palazzo del tribunale in ristrutturazione: un ferito lieveIl cedimento ha coinvolto almeno un quarto dell'edificio dove risiede il tribunale di Bolzano, interessato da lavori di ristrutturazione e ampliamento. Il crollo è avvenuto alle prime ore dell'alba. I ... tg24.sky.it