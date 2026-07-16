All’alba di giovedì 16 luglio, un settore del Palazzo di Giustizia di Bolzano è crollato improvvisamente, provocando un boato. Durante i lavori di ristrutturazione, una donna addetta alle pulizie è rimasta ferita. La struttura ha subito un cedimento improvviso, portando alla perdita di parte dell’edificio. Non ci sono altre persone coinvolte o ferite segnalate. La zona è stata immediatamente evacuata.

Attimi di paura all’alba di giovedì 16 luglio a Bolzano, dove una vasta porzione del Palazzo di Giustizia è improvvisamente crollata mentre all’interno erano in corso lavori di ristrutturazione. Il cedimento, accompagnato da un forte boato avvertito chiaramente nelle vicinanze, ha interessato circa un quarto dell’edificio. E ha provocato il collasso di diversi solai. Nel crollo è rimasta lievemente ferita un’addetta alle pulizie, mentre le altre persone presenti sono riuscite a mettersi in salvo. Notizia in aggiornamento. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Crollato il tribunale di Bolzano dopo un boato, ferita addetta alle pulizie: era in corso una ristrutturazione

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