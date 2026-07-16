**Bolzano | crollato il tetto del tribunale**
Nelle prime ore della giornata, il tetto del tribunale di Bolzano è crollato. L’edificio era vuoto al momento del cedimento. Nessuno è rimasto ferito. La struttura ha subito danni evidenti, ma non sono stati segnalati incidenti o persone coinvolte. La polizia e i vigili del fuoco sono intervenuti sul posto. La causa del crollo non è ancora stata chiarita.
Bolzano, 16 lug. - (Adnkronos) - E' crollato il tetto del Tribunale di Bolzano. Il cedimento si è verificato nelle prime ore della giornata quando il palazzo era vuoto. Non si segnalano feriti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, le forze dell'ordine e soccorritori sanitari. Sembra che fossero in corso lavori di ristrutturazione. Il presidente Rocca a Il Tempo: mascherine, se il pasticcio di Zingaretti l'avesse fatto il centrodestra. UNESCO, per la prima volta le Consulte studentesche ai lavori del Comitato di alto livello. Valditara: “Italia protagonista anche per il modello di partecipazione studentesca ai processi decisionali” Alessandro Bertoldi a Come States? — Trump, Nato, Milei e il futuro dell'Occidente. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Segui gli aggiornamenti su Bolzano.
Notizie e thread social correlati
Tetto crollato nella palestra, ora una periziaLa copertura di una palestra nella zona di Villa Pigna è crollata la sera del 17 gennaio 2017, a seguito di una nevicata abbondante che ha...
Bolzano, parte del tribunale crollata nella notte: in corso accertamentiNella notte si è verificato un crollo nella parte centrale del tribunale di Bolzano, senza coinvolgimento di persone.
Temi più discussi: BOLZANO, CROLLATO IL TETTO DEL TRIBUNALE DI BOLZANO; Bolzano, nella notte è crollato il tetto del tribunale: tutta la parte centrale franata sull'ingresso; Crollato il tetto del tribunale di Bolzano, cosa è successo: ultime news; Tribunale di Bolzano, crolla un quarto dell'edificio.
Bolzano, crolla il tetto del tribunale: le immagini choc, ferita un'addetta alle pulizieE' crollato il tetto del Tribunale di Bolzano. Il cedimento si è verificato nelle prime ore del mattino quando il palazzo era vuoto. Non ... msn.com
Bolzano, crolla il tetto del tribunale: ferita un'addetta alle pulizieE' crollato il tetto del Tribunale di Bolzano. Il cedimento si è verificato nelle prime ore del mattino quando il palazzo era vuoto. Non si segnalano feriti. Sul posto ... ilmattino.it