Bolzano | crollato il tetto del tribunale**

Notizia in breve

Nelle prime ore della giornata, il tetto del tribunale di Bolzano è crollato. L’edificio era vuoto al momento del cedimento. Nessuno è rimasto ferito. La struttura ha subito danni evidenti, ma non sono stati segnalati incidenti o persone coinvolte. La polizia e i vigili del fuoco sono intervenuti sul posto. La causa del crollo non è ancora stata chiarita.