TreValli Cooperlat | La cooperazione ha un ruolo chiave

Milvia Panico di TreValli Cooperlat ha commentato che l’agricoltura marchigiana sta attraversando una fase difficile, caratterizzata da sfide ma anche da nuove opportunità. La cooperazione viene considerata un elemento chiave in questo contesto. La direttrice ha sottolineato che il settore agricolo sta affrontando un periodo complesso, ma che le occasioni di sviluppo sono presenti, soprattutto grazie alla collaborazione tra le aziende agricole.

Milvia Panico, direttrice Marketing di TreValli Cooperlat, che momento attraversa l’agricoltura marchigiana? "Una fase molto sfidante, ma anche particolarmente ricca di opportunità. Da un lato, le imprese agricole devono fare i conti con l’aumento dei costi di produzione, impattati dai rincari che hanno interessato i settori dell’energia e dei carburanti, così come quelli dei mangimi e dei fertilizzanti. Senza contare gli effetti sempre più drastici del cambiamento climatico, che influenzano inevitabilmente sia la quantità che la qualità delle produzioni. Dall’altro, sono proprio queste criticità ad aver accelerato quei processi di innovazione e trasformazione indispensabili per rafforzare davvero la competitività del settore. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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