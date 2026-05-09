Uno studio recente evidenzia che mantenere un buon livello di fitness cardiorespiratorio dopo i 40 anni può influenzare sia la durata della vita che gli anni trascorsi in buona salute. I ricercatori hanno analizzato i dati di un ampio gruppo di adulti, riscontrando che chi presenta una buona capacità respiratoria e cardiovascolare tende a vivere più a lungo e con meno problemi di salute. L'indagine sottolinea l'importanza di allenamenti regolari per il benessere a lungo termine.

Uno dei più importanti indicatori di longevità Negli uomini con i livelli più alti di fitness cardiorespiratorio, i ricercatori hanno osservato il 9% in meno di malattie croniche, il 2% in più di anni vissuti in buona salute e una maggiore longevità complessiva. Risultati analoghi sono emersi anche nel campione femminile analizzato dallo studio. Per fitness cardiorespiratorio si intende la capacità di cuore e polmoni di trasportare ossigeno ai muscoli durante l’attività fisica: un parametro che oggi la medicina considera tra gli indicatori più affidabili dello stato di salute e del rischio di malattie future. Gli autori precisano che lo studio, essendo osservazionale, non dimostra un rapporto diretto di causa-effetto.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Allenamento cardiorespiratorio, dopo i 40 ha un ruolo chiave per la longevità

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

Leggi anche: Il muscolo chiave per la longevità che (quasi) tutti trascurano

Highlander: il remake con Henry Cavill cambia un personaggio chiave dopo 40 anniUn cambiamento radicale in uno dei personaggio chiave anticipato da una delle star del reboot la quale ha assicurato che quello di Chad Stahelski...

Tutti gli aggiornamenti

Si parla di: Allenamento cardiorespiratorio, dopo i 40 ha un ruolo chiave per la longevità.

Allenamento cardiorespiratorio, dopo i 40 ha un ruolo chiave per la longevitàUn recente studio mostra che il livello di fitness cardiorespiratorio dopo i 40 anni incide sia sulla durata della vita, sia sugli anni vissuti in buona salute. Riducendo il rischio di sviluppare pato ... vanityfair.it

Allenamento dopo i 40 anni: come cambiare training o iniziare da zeroStudi condotti dal National Institutes of Health (NIH) e dall’American College of Sports Medicine (ACSM) dimostrano che la perdita di forza, la riduzione del VO?max e il calo della mobilità dopo i 40 ... gazzetta.it