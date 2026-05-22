Simona Ventura è apparsa in un ruolo centrale nell'ultima puntata di Chi l’ha visto?, durante la quale è stata mostrata una foto inedita. La trasmissione segue da mesi il mistero della scomparsa di Riccardo Branchini, con numerosi appelli e segnalazioni provenienti da diverse parti d’Italia. Non sono stati ancora individuati elementi concreti che possano chiarire cosa sia accaduto. La vicenda resta aperta, e la trasmissione continua a raccogliere testimonianze e informazioni sulla vicenda.

Da mesi il caso della scomparsa di Riccardo Branchini continua a tenere con il fiato sospeso il pubblico di Chi l’ha visto?, tra segnalazioni arrivate da tutta Italia, appelli disperati della famiglia e piste che ancora non hanno portato a una risposta definitiva. Nelle ultime ore, però, a sorprendere tutti è stato il coinvolgimento inatteso di Simona Ventura, che avrebbe avuto un ruolo importante in una delle più recenti segnalazioni arrivate alla redazione del programma di Federica Sciarelli. Il ruolo chiave di Simona Ventura a Chi l’ha visto: il caso che fa discutere da anni. Secondo quanto raccontato nel corso della trasmissione, Simona Ventura si trovava a Roma quando avrebbe notato un ragazzo molto somigliante a Riccardo Branchini, il giovane scomparso da Acqualagna nella notte tra il 12 e il 13 ottobre 2024. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Simona Ventura a Chi l’ha visto! Sì, avete capito bene: la conduttrice in un ruolo chiave, spunta la foto

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Simona Ventura a Chi lha visto! Sì, avete capito bene: la conduttrice in un ruolo chiave

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