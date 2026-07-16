La circolazione sulla linea adriatica è ripresa alle 21, dopo un blocco di oltre due ore tra le stazioni di Senigallia e Montemarciano, in provincia di Ancona. La linea era stata sospesa a causa di un investimento di una donna sui binari da parte di un treno. La circolazione ferroviaria è stata ripristinata dopo l’intervento delle autorità e dei servizi di emergenza. Nessun dettaglio aggiuntivo sulla dinamica dell’incidente è stato comunicato.

Ancona, 16 luglio 2026 – La circolazione sulla linea adriatica è ripresa alle 21 dopo che era rimasta bloccata per oltre due ore tra le stazioni di Senigallia e Montemarciano, in provincia di Ancona, a causa dell'investimento di una donna da parte di un treno. Lo stop, scattato alle 18,30, ha causato ritardi a catena su tutta la rete fino a tarda serata. Il tratto è stato sospeso per consentire gli accertamenti dell'autorità giudiziaria sulla dinamica dell'investimento mortale. Nelle tre ore di interruzione i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali hanno accumulato ritardi, con punte fino a 150 minuti; i convogli regionali hanno subito anche limitazioni di percorso e cancellazioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Treni bloccati per ore sulla linea adriatica dopo l’investimento di una donna sui binari

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