Problema alla linea elettrica convogli bloccati per sei ore sulla line adriatica | l' elenco dei treni coinvolti

Nella serata di venerdì, sulla linea adriatica in Abruzzo, tra Giulianova e Pescara, si è verificato un guasto alla linea elettrica che ha causato il blocco di diversi treni. La problematica ha interessato convogli di varie compagnie e ha provocato l’assenza di movimento per circa sei ore. La vicenda si è verificata nel giorno di ponte del 1° maggio, complicando gli spostamenti di molti passeggeri in questa tratta.

Ponte del 1° maggio con imprevisto per quanti dovevano spostarsi in treno. Nella serata di venerdì c'è stato un problema alla linea elettrica sulla linea adriatica in Abruzzo, tra Giulianova e Pescara, e diversi treni sono rimasti bloccati. Anche oggi, 2 maggio, la circolazione risulta.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Tragedia sui binari, trovato il corpo di un uomo: treni bloccati per ore sulla linea AdriaticaFermo, 12 febbraio 2026 – Un uomo di 68 anni residente ad Altidona, è stato urtato da un treno merci che viaggiava in direzione sud. Leggi anche: Guasto sulla linea elettrica, forti ripercussioni anche su Milano: l'elenco dei treni in ritardo e cancellati Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Treni bloccati e fino a sei ore di ritardo per un problema alla linea elettrica; Cavi tranciati a Montesilvano, circolazione ferroviaria sospesa: treni fermi; LINEA ANCONA–PESCARA, GUASTO ALLA LINEA ELETTRICA: CIRCOLAZIONE RALLENTATA TRA PESCARA E GIULIANOVA; Disagi sulla linea adriatica, guasto elettrico e circolazione rallentata: treni da e per la Puglia in ritardo. Guasto sulla linea elettrica, forti ripercussioni anche su Milano: l'elenco dei treni in ritardo e cancellati• FR 8806 Pescara (6:00) - Milano Centrale (11:10): il treno ha origine da Ancona. I passeggeri diretti a e in partenza da Pescara, Giulianova e San Benedetto del Tronto possono utilizzare il treno FR ... milanotoday.it Cavi tranciati e notte da incubo sulla linea Adriatica: fino a 6 ore di ritardo per i treni, circolazione ancora rallentataDopo lo stop al trafficio ferroviario tra Giulianova e Pescara della sera del 1 maggio, i tecnici Rfi sono ancora a lavoro per riportare tutto alla normalità. PIano piano la circolazione sta riprenden ... ilpescara.it Dolore alla SCHIENA LOMBARE: lo senti dietro, ma il problema è davanti! Il mal di schiena lombare è un problema comune che si manifesta in tante forme diverse, ma la più diffusa in assoluto è quella sensazione di contrattura muscolare diffusa nella parte b - facebook.com facebook Il problema dello studente militante di sinistra, invasato anticapitalista, al quarto anno fuori corso a Scienze Politiche a Bologna è che concepisce i bisogni come diritti, ma non contempla la responsabilità. x.com