Nella serata del Primo Maggio, sulla linea adriatica in Abruzzo, si è verificato un guasto elettrico che ha interrotto l'alimentazione ferroviaria presso la stazione di Montesilvano. Di conseguenza, diversi treni sono rimasti bloccati e hanno accumulato ritardi superiori alle sei ore. La circolazione ferroviaria è stata temporaneamente sospesa e sono state adottate misure di emergenza per gestire la situazione.

Ritardi di oltre sei ore: persistono i problemi di circolazione sulla linea ferroviaria adriatica tra le stazioni abruzzesi di Pescara e Giulianova, rallentata dalle 20.15 del Primo Maggio per un guasto alla linea elettrica. Nell'ultimo aggiornamento delle ore 10 del 2 maggio sul sito di Trenitalia si legge che "i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 400 minuti e hanno subito limitazioni di percorso, e possono registrare un maggior tempo di percorrenza attuale fino a 60 minuti e subire limitazioni di percorso o cancellazioni".,, Ancora disagi sulla linea ferroviaria adriatica, in Abruzzo, dunque, tra Giulianova e Pescara, per un inconveniente tecnico alla linea elettrica: il guasto ha interessato la linea aerea di alimentazione nei pressi della stazione di Montesilvano.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Treni bloccati sulla linea adriatica per un guasto elettrico in Abruzzo: ritardi di oltre 6 ore

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