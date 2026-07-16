Tremezzina la barca si avvicina troppo alla riva | cinque turiste restano incagliate sull' Isola Comacina

Notizia in breve

Cinque turiste sono rimaste incagliate con la loro barca davanti all’Isola Comacina e sono state recuperate da un equipaggio della polizia provinciale. La barca si era avvicinata troppo alla riva, rendendo necessario l’intervento di soccorso. Nessuna persona si è fatta male durante l’incidente. Le operazioni di salvataggio sono avvenute senza complicazioni, e le turiste sono state messe in sicurezza.