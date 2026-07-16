Tremezzina la barca si avvicina troppo alla riva | cinque turiste restano incagliate sull' Isola Comacina
Cinque turiste sono rimaste incagliate con la loro barca davanti all’Isola Comacina e sono state recuperate da un equipaggio della polizia provinciale. La barca si era avvicinata troppo alla riva, rendendo necessario l’intervento di soccorso. Nessuna persona si è fatta male durante l’incidente. Le operazioni di salvataggio sono avvenute senza complicazioni, e le turiste sono state messe in sicurezza.
Tremezzina (Como), 16 luglio 2026 – Si erano incagliate con la loro imbarcazione davanti all'Isola Comacina e sono state soccorse da un equipaggio nautico della polizia provinciale di Como. L'intervento è avvenuto martedì pomeriggio, quando cinque giovani turiste spagnole, durante un’escursione sul lago, s i erano avvicinate troppo alla riva, finendo con lo scafo bloccato sui bassi fondali. Non riuscendo a liberare da sole la barca né a riavviare il motore, hanno richiesto assistenza, rimanendo in attesa degli agenti, già impegnati nel servizio di pattugliamento della zona. Una volta raggiunto il punto dell’incaglio, l’equipaggio della polizia provinciale ha liberato l’imbarcazione dalla secca, per poi trainarla verso acque più profonde, dove è stato possibile verificare il corretto funzionamento del motore. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Notizie e thread social correlati
Isola del Giglio, squalo di 4 metri si avvicina alla barca: il videoUn squalo Mako di circa 4 metri si è avvicinato a una barca al largo della costa toscana, sull’Isola del Giglio.
Manta si avvicina pericolosamente alla riva a Procida: decisivo il salvataggio in extremis – IL VIDEOUna manta in difficoltà è stata avvistata ieri nelle acque tra Ciraccio e la Chiaiolella, a Procida, a pochi metri dalla riva.