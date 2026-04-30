Isola del Giglio squalo di 4 metri si avvicina alla barca | il video

Un squalo Mako di circa 4 metri si è avvicinato a una barca al largo della costa toscana, sull’Isola del Giglio. I pescatori presenti hanno registrato le immagini dell’animale mentre si avvicinava alla imbarcazione, senza che si registrassero incidenti o danni. L’avvistamento è stato documentato tramite un video ripreso durante l’evento.

ISOLA DEL GIGLIO – Uno squalo Mako attacca una barca al largo della costa toscana e i pescatori riprendono tutto. È successo il 27 aprile, tra l’ isola del Giglio e le Formiche di Grosseto, dove un esemplare stimato in oltre quattro metri si è avvicinato all’imbarcazione trasformando una normale uscita di pesca in un incontro che difficilmente dimenticheranno. Il racconto dei pescatori. A descrivere la scena sono direttamente i protagonisti. L’animale, descritto come enorme e maestoso, avrebbe sferrato tre attacchi decisi all’imbarcazione e al motore, distruggendo anche una cassetta di legno. Per venti minuti la pinna ha tagliato l’acqua tutt’intorno al natante, in quello che i pescatori hanno definito uno spettacolo di una bellezza ipnotica.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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