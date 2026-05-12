Manta si avvicina pericolosamente alla riva a Procida | decisivo il salvataggio in extremis – IL VIDEO

Una manta in difficoltà è stata avvistata ieri nelle acque tra Ciraccio e la Chiaiolella, a Procida, a pochi metri dalla riva. Il suo avvicinamento pericoloso ha suscitato l’intervento di soccorritori, che sono intervenuti in extremis per evitare il contatto con la costa. Un video mostra il momento in cui la creatura marina si sposta lentamente, avvicinandosi alla riva, mentre le operazioni di salvataggio sono state immediatamente avviate.

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Una manta in evidente difficoltà è stata avvistata ieri nelle acque tra Ciraccio e la Chiaiolella, a Procida, a pochi metri dalla riva. La presenza così ravvicinata alla costa di un esemplare di questa specie ha immediatamente fatto scattare l’allarme, con diverse persone che hanno anche ripreso la scena con i cellulari. La segnalazione è stata trasmessa alla Guardia Costiera, che è intervenuta rapidamente coordinando le operazioni di recupero. Come riportato da Il Mattino, sul posto sono arrivati personale da terra e il battello GC 186, mentre è stato attivato anche un confronto con gli esperti della Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli per seguire le corrette procedure di intervento e ridurre al minimo lo stress dell’animale.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Manta si avvicina pericolosamente alla riva a Procida: decisivo il salvataggio in extremis – IL VIDEO ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Procida, manta viva a riva tra Ciraccio e Chiaiolella: intervento della Guardia CostieraEsemplare in difficoltà vicino alla battigia assistito da militari e civili, contatto con la stazione Dohrn di Napoli per le operazioni. Squalo in mare a Terracina, l’animale si avvicina alla riva: paura tra i bagnantiUna pinna emerge dall'acqua a pochi metri dalla riva a Terracina, bagnanti in allarme.