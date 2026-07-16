Tre storie di donne per spiegare che cos' è oggi l' identità

Notizia in breve

Tre donne hanno condiviso le proprie esperienze per illustrare il concetto di identità oggi. Attraverso le loro storie, si evidenzia come le parole possano creare connessioni tra culture, generazioni e generi. La scrittura viene usata come strumento per non essere dimenticate, dando forma e voce a emozioni e vissuti. Questi racconti mostrano come l’espressione verbale possa costruire ponti tra diverse realtà e identità.