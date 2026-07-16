Tre storie di donne per spiegare che cos' è oggi l' identità
Tre donne hanno condiviso le proprie esperienze per illustrare il concetto di identità oggi. Attraverso le loro storie, si evidenzia come le parole possano creare connessioni tra culture, generazioni e generi. La scrittura viene usata come strumento per non essere dimenticate, dando forma e voce a emozioni e vissuti. Questi racconti mostrano come l’espressione verbale possa costruire ponti tra diverse realtà e identità.
A volte le parole costruiscono ponti, affidandosi alla scrittura per non essere dimenticate. Basta immaginarle, trovare il coraggio pronunciarle, osare scriverle ed ecco che la parola impressa su carta si fa collegamento tra culture, generazioni, generi. Così succede che da un «reading di storie vere», in cui in un pomeriggio d’ottobre tre scrittrici — Takoua Ben Mohamed, Sabrina Efionayi e Pegah Moshir Pour — hanno provato a raccontare se stesse al pubblico accorso all’università Federico II, sotto il coordinamento di Laura Valente, nell’ambito del progetto Suleila curato dalla professoressa Valeria Costantino, si trasformi un libro: Parole... 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it
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