La Formula 1 non comunica. Detta così, può sembrare una mera provocazione, considerato quanto sia stato fatto da Liberty Media per rendere attuale e moderna l’immagine della categoria regina del motorsport, attraverso radicali strategie di marketing e, appunto, di comunicazione, che hanno centrato l’obiettivo di espandere la fanbase. Tuttavia, l’intero ambito delle operazioni attuate dalla holding americana riguarda il contorno della disciplina sportiva, la cornice nella quale viene inserita: storytelling, eventi lifestyle, contenuti digitali e tutto ciò che contribuisce a diffondere e potenziare il marchio. Una volta però scartato l’involucro per dirigersi verso il cuore pulsante della categoria, le cose cambiano e ci si ritrova di fronte a un muro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - In Formula 1 arriva l’Aduo: cos’è il nuovo meccanismo di bilanciamento delle prestazioni che la Fia non vuole spiegare

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¡LLEGA EL ADUO!: La FIA sale al RESCATE de Aston Martin y HONDA

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