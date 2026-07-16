Tre giovani cantanti, partecipanti ad Area Sanremo 2025, sono stati arrestati a Roma con l'accusa di aver sequestrato una persona, torturata e rapinata. Le autorità hanno eseguito le manette in mattinata, dopo aver raccolto prove sui reati contestati. La vittima avrebbe subito violenze durante il sequestro, e la rapina sarebbe avvenuta in un appartamento nel centro della città. Le indagini sono in corso per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Tre giovani cantanti che avevamo partecipato anche al concorso Area Sanremo 2025 sono stati arrestati a Roma con le accuse di sequestro di persona, tortura e rapina aggravata. I tre sono tra i dieci vincitori della competizione musicale Area Sanremo 2025, e sono finiti agli arresti domiciliari mentre a un quarto indagato è stato imposto l’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria, nell’ambito dell’inchiesta dei carabinieri, su un violento pestaggio avvenuto nell’ottobre del 2025 all’interno di un bed and breakfast in vicolo del Bologna 73 nel quartiere Trastevere, a Roma. Movente del fatto una donna contesa. Il provvedimento cautelare è stato disposto dal giudice per le indagini preliminari Emanuela Attura, che ha accolto la richiesta della Procura di Roma. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Tre giovani cantanti di Area Sanremo 2025 arrestati a Roma per tortura e sequestro

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GIOVANI A SANREMO 2026 PARTE 3

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