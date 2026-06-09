caso flotilla ben gvir indagato a roma per sequestro e tortura

Il ministro israeliano della Sicurezza è indagato a Roma per il caso Flotilla. La procura ha aperto un fascicolo per presunti reati di sequestro di persona e tortura, relativi a eventi avvenuti il 18 e 19 maggio e nei giorni successivi. Le accuse riguardano le operazioni svolte in acque internazionali vicino a Creta e nel porto di Ashod. L’indagine si basa su presunti comportamenti delle forze israeliane durante la flottiglia.

Il ministro israeliano della Sicurezza, Itamar Ben-Gvir, è indagato a Roma per il caso Flotilla. Il fascicolo è stato aperto per quelli che secondo la procura sono i reati commessi il 18 e il 19 maggio (e nei giorni successivi) nelle acque internazionali davanti a Creta e nel porto di Ashod. I pm di Roma ipotizzano i reati di tortura e sequestro e hanno inviato una richiesta agli uffici giudiziari israeliani sulle indagini riguardanti il primo caso Flotilla, quello di ottobre. L’inchiesta nasce dalla denuncia degli attivisti fermati, che parlano di sequestro di persona, tortura, violenza sessuale, rapina e danneggiamento aggravato dal pericolo di naufragio nel loro atto. D’altronde una prova è stata pubblicata dallo stesso Ben-Gvir, con il video nel quale si mostravano gli attivisti ammanettati e derisi. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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Ben Gvir indagato: FORTI dichiarazioni contro l'Italia

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