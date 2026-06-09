Un'indagine è stata aperta a Roma nei confronti di un politico israeliano, accusato di tortura e sequestro. I magistrati italiani contestano a questa persona la responsabilità di aver ordinato o partecipato a pratiche di tortura e di aver sequestrato attivisti durante un'operazione a Ashdod. Le accuse si riferiscono a presunte azioni illegali compiute durante un'operazione navale in mare. La procedura legale è in corso, senza ulteriori dettagli sui procedimenti o le prove raccolte.

? Punti chiave? In Breve Ben-Gvir iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Roma per il caso Flotilla. La Procura di Roma ha ufficialmente iscritto il ministro della Sicurezza nazionale israeliano Ben-Gvir nel registro degli indagati per i fatti avvenuti lo scorso maggio. L’azione giudiziaria si concentra sulle condotte tenute durante l’operazione nel porto di Ashdod, dove gli attivisti sono stati sottoposti a procedure di abbordaggio da parte delle autorità israeliane. Secondo quanto emerge dagli atti, l’indagine riguarda le parole di scherno rivolte da Ben-Gvir verso i partecipanti alla Flotilla. In quell’occasione, i soggetti erano in una condizione di estrema vulnerabilità, essendo inginocchiati con le mani legate dietro la schiena. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Caso Flotilla: Ben-Gvir indagato a Roma per tortura e sequestro

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Ben Gvir indagato: FORTI dichiarazioni contro l'Italia

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Temi più discussi: Caso Flotilla, ministro israeliano Ben-Gvir indagato da Procura Roma; Ben-Gvir è indagato a Roma per il caso Flotilla. La replica: L'Italia? Il Paese delle ciabatte; Ben-Gvir indagato a Roma: nel fascicolo ipotesi di tortura e sequestro; Caso Flotilla, Ben-Gvir indagato a Roma. Lui: Siete il Paese delle infradito.

Ben Gvir è indagato in Italia per il caso degli attivisti della Flotilla x.com

Caso Flotilla, indagato a Roma Ben Gvir. Il ministro israeliano contro l'Italia: 'il Paese dello stivale è diventato quello delle ciabatte' reddit

Caso Flotilla, indagato a Roma Ben Gvir. Il ministro israeliano: 'Il Paese dello stivale è diventato quello delle ciabatte'Colpo di scena nell'indagine della Procura di Roma sull'abbordaggio, nel maggio scorso, da parte delle autorità israeliane agli attivisti della Sumud Flotilla. ansa.it

Caso Flotilla, il ministro israeliano Ben-Gvir indagato dalla Procura di RomaItamar Ben-Gvir, ministro israeliano della Sicurezza nazionale, è stato iscritto dalla Procura di Roma nel registro degli indagati nell’abito della vicenda Flotilla. tg24.sky.it