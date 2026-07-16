Il Tre Fiori si è arreso alla possibilità di qualificarsi in Champions League, perdendo la partita decisiva e chiudendo il sogno europeo. La Fiorita, invece, non è riuscita a completare la rimonta e ha concluso la competizione senza passare il turno. Le due squadre sammarinesi hanno affrontato incontri intensi, ma nessuna delle due è riuscita a superare l’ostacolo finale. La notte ha portato risultati definitivi nelle coppe europee per le rappresentanti locali.

Notte di verdetti e di emozioni forti per le squadre sammarinesi nelle coppe europee, tra sogni accarezzati e bruschi risvegli. Il Tre Fiori sfiora l’impresa storica in Champions League sul campo del Larne, cedendo solo nel finale e in doppia inferiorità numerica, mentre si ferma al primo turno di Conference League la corsa de La Fiorita, superata d’autorità al San Marino Stadium dai lussemburghesi dell’Una Strassen. In Irlanda del Nord, i ragazzi di Girolomoni dimostrano di poter stare a testa alta nella massima competizione, cullando l’idea del passaggio del turno dopo il ko di misura dell’andata. L’avvio della squadra di Fiorentino è da applausi: al 12’ Mengucci disegna un diagonale vincente sfruttando un’incertezza del portiere Ferguson. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Tre Fiori, sfuma il sogno Champions. Niente rimonta per La Fiorita

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