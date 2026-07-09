Durante la prima fase europea, Tre Fiori e La Fiorita hanno subito entrambe sconfitte per 1-0. La squadra di San Marino ha perso contro un avversario straniero, mentre l’altra contro una formazione di casa. Nonostante i risultati negativi, entrambe le squadre mantengono la possibilità di avanzare nel torneo, restando in corsa per il passaggio del turno.

Il primo round europeo lascia alle squadre di San Marino l’amaro in bocca per il risultato, ma accende la scintilla della speranza. Due sconfitte di misura, speculari nel punteggio ma diverse nella storia, quelle di Tre Fiori e La Fiorita, che non spengono i sogni di gloria. Tra una settimana, sia in Champions che in Conference League, i giochi per la qualificazione saranno ancora del tutto aperti. Il Tre Fiori esce a testa altissima dalla sfida contro i nordirlandesi del Larne. Dopo aver pagato dazio in avvio, i gialloblù si sono buttati alle spalle il timore e nella ripresa hanno iniziato a tessere la propria tela, sfiorando il pareggio. A fine gara, un esausto ma orgoglioso Danilo Girolomoni ha commentato: "Una bella prestazione nell’arco dei 90 minuti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Notte d’Europa con la testa alta. Tre Fiori e Fiorita restano in corsa

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