Il tedesco ha vinto il suo primo titolo dello Slam a Parigi, superando il rivale in tre set. Il giocatore italiano, invece, ha perso la semifinale, uscendo tra gli applausi del pubblico. Durante l’incontro, il romano ha ricevuto un mazzo di fiori e ha pronunciato parole che hanno commosso gli spettatori. Con questa prestazione, ha raggiunto per la prima volta la Top 10 del ranking mondiale.

Il tedesco conquista a Parigi il primo Slam della carriera, ma il romano esce tra gli applausi e centra uno storico ingresso nella Top 10 mondiale. Il sogno si ferma a un passo dal traguardo, ma non cancella due settimane che hanno cambiato la carriera di Flavio Cobolli. Si è fermato quando sembrava avesse le energie per sorpassare l’avversario e ricevere dalle mani di Adriano Panatta quel trofeo che all’Italia manca da 50 anni. La finale del Roland Garros 2026 parla tedesco dopo 89 anni (il primo in assoluto dell’era Open). A sollevare la Coppa dei Moschettieri è Alexander Zverev, che supera il tennista romano in cinque set con il punteggio di 6-1, 4-6, 6-4, 6-7(5), 6-1 e conquista il primo Slam della sua carriera dopo tre finali perse negli ultimi anni. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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© Notizieaudaci.it - Cobolli rimonta Zverev ma il sogno Slam sfuma all’ultima curva: il gesto con i fiori e le parole che commuovono

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Un passo dal sogno. Una straordinaria rimonta ma alla fine lo strapotere di zverev ha prevalso ma di #cobolli ne sentiremo parlare e non poco perché è un gran giocatore. Bravo davvero #rolandgarros x.com

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