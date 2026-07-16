tre eventi in tre borghi per chiusi della verna in cammino con la musica

Tre eventi si svolgeranno in tre borghi diversi per “Chiusi della Verna in Cammino con la Musica”, una manifestazione che celebra gli ottocento anni dalla morte di San Francesco d’Assisi. La manifestazione combina musica, natura e scoperta del territorio, coinvolgendo le comunità locali e i visitatori. Le iniziative si terranno nel corso di tre giornate, ciascuna dedicata a un borgo diverso, con programmi che includono spettacoli musicali e attività all’aperto.

Arezzo, 16 luglio 2026 – Musica, natura e scoperta del territorio per celebrare gli ottocento anni dalla morte di San Francesco d’Assisi. “ Chiusi della Verna in cammino con la musica” è la nuova rassegna promossa dal Comune di Chiusi della Verna con la cooperativa Oros che, tra venerdì 24 luglio e mercoledì 19 agosto, proporrà un ciclo di esperienze culturali e sensoriali diffuse nella vallata tra Corsalone, Dama e Sarna. I tre appuntamenti in calendario, inseriti nel più ampio cartellone della ventunesima edizione del Terre d’Arezzo Music Festival e organizzati in collaborazione con le Pro Loco di Corsalone e Dama, saranno caratterizzati... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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