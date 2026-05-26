Sosta strisce blu | i pagamenti con l' app Telepass anche a Chiusi della Verna

A Chiusi della Verna è stato introdotto il pagamento della sosta sulle strisce blu tramite l’app Telepass. Il servizio consente di pagare direttamente dallo smartphone, eliminando l’uso di ticket cartacei. La novità riguarda tutte le aree di sosta regolamentate con strisce blu. Il sistema permette di gestire i pagamenti in modo digitale, con aggiornamenti in tempo reale e possibilità di estendere la durata della sosta tramite l’app.

Il nuovo servizio di pagamento della sosta sulle “Strisce blu” con lo smartphone attraverso l’app “Telepass”. Il servizio è già attivo. Roma, 26 maggio 2026 — Pagare il parcheggio è ancora più semplice e conveniente per i clienti Telepass. Da oggi infatti nel comune di Chiusi della Verna è attivo. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Parcheggio in Strisce Blu da App Telepass 2026

Notizie e thread social correlati

San Giovanni Rotondo: la sosta sulle strisce blu si paga con l’App TelepassA San Giovanni Rotondo è stato avviato un nuovo sistema per pagare la sosta sulle strisce blu utilizzando l’app Telepass sullo smartphone.

Strisce blu, a Sabaudia la sosta si paga anche con l’appA Sabaudia, dal 28 aprile 2026, i parcheggi a pagamento sulle strisce blu possono essere pagati e gestiti tramite un’applicazione sullo smartphone.

Roma, strisce blu e sosta merci: sensori-spia anti furbetti. Aiutano a trovare postoSi parte da via dei Cerchi, al Circo Massimo, dove i primi sensori sono stati già installati nei giorni scorsi. La svolta hi-tech del Campidoglio sul controllo della sosta nella ... ilmessaggero.it

Rivoluzione sosta, a Roma aumentano le strisce blu: gli stalli a pagamento diventano 100milaApproderà in giunta entro la fine del mese la delibera per aumentare le strisce blu, gli stalli per la sosta tariffata delle auto, da 70mila a 100mila. La bozza del documento, redatta sulla base degli ... roma.corriere.it