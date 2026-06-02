Giugno in musica con il Corpo musicale Mandellese | tre eventi sul lago
A giugno, il Corpo musicale Mandellese organizza tre concerti sul lago. Il primo si terrà domani alle 21:00 nella piazza del municipio di Mandello.
Tre concerti per un giugno in musica insieme al Corpo musicale Mandellese. Il primo appuntamento è in programma per domani, alle ore 21:00, presso la piazza del municipio di Mandello. Il secondo concerto si terrà invece mercoledì 10 sempre alle 21, nella vicina Abbadia Lariana, nella piazza della. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
HOUSE OF THE RISING SUN Arr. D.Furlano - Corpo Musicale Mandellese
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