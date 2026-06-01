Parata 2 giugno a Roma il programma con strade chiuse e bus deviati per la Festa della Repubblica 

Martedì 2 giugno 2026, si svolgerà la parata per la Festa della Repubblica a Roma. Per l’occasione, alcune strade saranno chiuse e le linee di bus, tram e metro subiranno deviazioni. Le chiusure riguarderanno le vie principali coinvolte nel percorso della parata. Le modifiche alle linee di trasporto pubblico saranno comunicate in anticipo e resteranno in vigore durante tutta la giornata.

Prevista per martedì 2 giugno 2026 la tradizionale parata per celebrare la Festa della Repubblica: le strade chiuse e le modifiche alle linee bus, tram e metro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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