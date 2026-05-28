Festa della Repubblica | le strade chiuse e i bus deviati per le prove generali

Notizia in breve

Le strade principali di Roma sono state chiuse e i bus deviati per le prove della parata militare del 2 giugno. La celebrazione dell’80esimo anniversario della proclamazione della Repubblica prevede una manifestazione con forze armate e mezzi militari lungo il percorso. Le modifiche alla viabilità sono in vigore da questa mattina e continueranno fino al termine della cerimonia. La zona interessata comprende alcune arterie centrali della città.