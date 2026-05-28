Festa della Repubblica | le strade chiuse e i bus deviati per le prove generali
Le strade principali di Roma sono state chiuse e i bus deviati per le prove della parata militare del 2 giugno. La celebrazione dell’80esimo anniversario della proclamazione della Repubblica prevede una manifestazione con forze armate e mezzi militari lungo il percorso. Le modifiche alla viabilità sono in vigore da questa mattina e continueranno fino al termine della cerimonia. La zona interessata comprende alcune arterie centrali della città.
Roma si prepara per la parata militare del 2 Giugno in programma per celebrare l’80esimo anniversario della proclamazione della Repubblica. Per l’occasione nella notte fra venerdì 29 e sabato 30 maggio, sono previste delle diverse chiusure stradali per permettere le prove del grande evento di. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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