Roma, 16 lug. (Adnkronos) - “I Vigili del Fuoco sono impegnati in prima linea nella definizione delle regole di sicurezza che accompagnano la transizione energetica, dalla mobilità elettrica al Gnl”. Lo ha affermato Giampietro Boscaino, direttore centrale della prevenzione incendi del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, intervenendo all'Assemblea di Assogasliquidi-Federchimica presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy. “Uno dei compiti istituzionali del Corpo è la divulgazione e la definizione delle norme tecniche di sicurezza. Da sempre seguiamo questo settore e, nell'ambito della transizione energetica, coordiniamo i tavoli tecnici nei quali vengono elaborate le regole che disciplinano i nuovi sistemi”, ha spiegato. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Trasporti, Boscaino (Vigili fuoco): "Sicurezza e formazione decisive in transizione energetica"

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