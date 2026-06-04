Formazione dei docenti coi vigili del fuoco e lezioni su evacuazione e terremoti | ecco il nuovo patto scuola-sicurezza VIDEO INTERVISTE a Frassinetti e Prisco

Un protocollo tra il ministero dell’istruzione e quello dei vigili del fuoco prevede formazione dei docenti con corsi su evacuazione e terremoti. Sono in programma lezioni pratiche e incontri con le squadre di emergenza nelle scuole di ogni ordine e grado. La bozza del patto è già pronta e si punta a diffondere la cultura della sicurezza tra studenti e insegnanti. La firma ufficiale è prevista a breve.

Una bozza di protocollo già definita, una stretta di mano tra i due dicasteri e un obiettivo chiaro: portare la cultura della sicurezza tra i banchi di scuola, partendo dalle elementari fino alle superiori. La sottosegretaria di Stato all’Istruzione, Paola Frassinetti, ha illustrato, ai microfoni di Orizzonte Scuola, i contenuti dell’iniziativa: “Oggi è stata presentata una bozza del protocollo, che prevede un’educazione scolastica in materia di sicurezza. Consiste soprattutto nel potenziale di educazione e sicurezza dei nostri ragazzi e ragazze, e anche in una formazione per il corpo docente, realizzata dai vigili del fuoco, in merito alle norme di sicurezza, a come intervenire in caso di evacuazione del veicolo, in caso di terremoti o altri tipi di calamità”. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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48 ORE dentro i VIGILI DEL FUOCO: tra INCENDI e PAURA! - Giorno di Prova

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