Transizione energetica parte un nuovo corso di formazione in vista di assunzioni per under 24

Da ravennatoday.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato avviato un nuovo percorso di formazione rivolto a giovani sotto i 24 anni, con l’obiettivo di rispondere alla crescente richiesta di competenze nel settore energetico. La transizione ecologica, insieme con processi di elettrificazione e digitalizzazione, sta modificando le esigenze di assunzione. Questa iniziativa mira a preparare i partecipanti a nuove posizioni lavorative, in un settore in rapido cambiamento.

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Il settore energetico corre, ma le competenze non tengono il passo. La spinta della transizione ecologica, insieme a elettrificazione e digitalizzazione, sta ridisegnando il comparto e alimentando una crescente domanda di profili tecnici specializzati. Una richiesta che, tuttavia, si scontra con.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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