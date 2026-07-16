Un motociclista di 36 anni è morto dopo aver tamponato un’auto durante un incidente avvenuto in serata. L’incidente si è verificato a Santa Fiora, in provincia di Grosseto. I carabinieri stanno indagando sulle cause dello scontro, ancora in fase di accertamento. La vittima era in sella alla moto quando si è verificato l’impatto. Non ci sono altri feriti. La strada è stata chiusa temporaneamente per i rilievi.

Santa Fiora (Grosseto), 16 luglio 2026 – Era in sella alla propria moto quando, per motivi in fase di accertamento da parte dei carabinieri, si è scontrato con un’auto. L’impatto non gli ha lasciato scampo e il personale del ’118’, nonostante i tentativi di rianimarlo, alla fine non ha potuto far altro che constatarne il decesso. La tragedia si è consumata poco dopo le 19 di oggi, 16 luglio, sulla strada provinciale di Bagnore, nei pressi della località ’San Bastiano’, nel territorio comunale di Santa Fiora. Chi era la vittima. Per cause che adesso dovranno essere accertate dalla pattuglia dei carabinieri che ha effettuato i rilievi, la moto condotta da Maicol Bernardini, 36 anni, residente ad Arcidosso, è finita contro un’auto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tragedia in serata: in moto contro un’auto, muore a 36 anni

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SBATTE CON LA MOTO CONTRO UNAUTO: MUORE SUL COLPO UN RAGAZZO DI 24 ANNI | 18/04/2026

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