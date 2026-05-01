Un giovane di 29 anni ha perso la vita giovedì 30 aprile in seguito a un incidente stradale avvenuto nei pressi di Ravazzone, vicino al ponte. Secondo quanto ricostruito, si è verificato uno scontro tra una moto e un'auto. Le forze dell'ordine sono intervenute sul posto per i rilievi e per gestire la situazione. La vittima era alla guida del motociclo al momento dell'incidente.

? Cosa sapere Giovanni Simonini muore giovedì 30 aprile dopo uno scontro vicino al ponte di Ravazzone.. L'impatto contro una Renault Clio ferma per il passaggio di un terzo veicolo.. Il giovane Giovanni Simonini, originario di Serravalle e da poco entrato nel ventunesimo anno di età, ha perso la vita dopo un violentissimo scontro avvenuto giovedì 30 aprile nei pressi del ponte di Ravazzone, mentre percorreva la strada in direzione di Mori sulla sua Honda. Il tragico evento si è consumato nel pomeriggio della giornata di ieri, quando il ventinovenne si trovava alla guida della propria motocicletta. Secondo le ricostruzioni preliminari che gli inquirenti stanno approfondendo per chiarire la dinamica del sinistro, l’impatto è avvenuto contro una Renault Clio che stava procedendo con velocità ridotta.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tragedia a Ravazzone: moto contro auto, muore un ventinovenne

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