Un incendio si è sviluppato questa mattina in un orfanotrofio nel comune di Mohammadia, alla periferia di Algeri. Secondo le prime informazioni, almeno 11 persone sono morte e 19 sono rimaste ferite. L’incendio ha interessato la struttura gestita dalla Fondazione per l’infanzia assistita. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze di soccorso. Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento.

Un’immane tragedia si è abbattuta sull’Algeriaquesta mattina. Nel comune di Mohammadia, alla periferia della capitaleAlgeri, un devastanteincendioè divampato in unorfanotrofio, presso la Fondazione per l’infanzia assistita. Le squadre della Protezione civile sono prontamente intervenute per evacuare gli ospiti e domare le fiamme ma, mentreil rogo è ancora in corso, si contano purtroppo già le prime vittime:i morti sono almeno 11 e i feriti 19. Tra questi ultimi si registranoustionidi diversa gravità, problemi respiratori e casi dishock psicologico. Da parte loro, autorità locali hanno precisato che il numero delle persone coinvolte resta provvisorio e che le operazioni di soccorso sono ancora in corso. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Algeri, incendio devasta un orfanotrofio: almeno 11 morti e 19 feriti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Incendio in un orfanotrofio in Algeria: almeno 11 morti e 19 feriti

Incendio nei boschi dell’Andalusia: almeno 12 morti e 19 dispersiUn incendio boschivo scoppiato giovedì vicino ad Almeria, in Andalusia, ha causato almeno 12 morti e 19 dispersi.

Incendio in un orfanotrofio in Algeria, almeno 11 morti e 19 feritiESTERI: Ultim'ora ticinonotizie.it ALGERI (ALGERIA) (ITALPRESS) – Almeno 11 persone sono morte e altre 19 sono rimaste ferite in un incendio scoppiato nella Mouassassa al-Tufoula al-Mousa’afa (Istit ... ticinonotizie.it

Incendio in un orfanotrofio in Algeria: ci sono morti e feritiIl bilancio, ancora provvisorio, è di almeno 11 persone morte e altre 19 rimaste ferite nel rogo, non ancora spento. Lo ha annunciato la protezione civile algerina, senza specificare l'età delle vitti ... tg.la7.it